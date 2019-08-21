Экономика

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджеромИнтерфакс вчера в 23:00

Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.
Ведомостивчера в 17:17

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СМИ: в российский мессенджер «Серафим» могут внедрить систему платежей

РИА Новости01:19

ЦБ может внедрить систему быстрых платежей в отечественный мессенджер «Серафим»

Forbes01:48

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Коммерсантъ01:46

Российский мессенджер может получить функцию Системы быстрых платежей - СМИ

Аргументы и Факты03:22

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Интерфаксвчера в 23:00

Систему быстрых платежей внедрят в отечественный мессенджер «Серафим»

Накануне.Ruвчера в 22:33

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

Ведомостивчера в 17:17
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Авто

Skoda изменила цены на три модели в России

Обновлено в 03:52
Происшествия

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
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Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют

Здание детского сада в Благовещенске, где в результате обрушения штукатурки троим детям понадобилась медицинская помощь, закроют и дополнительно обследуют, а воспитанников перераспределят по другим корпусам, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.
Обновлено в 03:59
Футбол

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»

«Бешикташ» расторг контракт с полузащитником Аразом Озбилизом.
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Происшествия

В Челябинской области депутат застрелил жену

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Ларри Кинг решил развестись с седьмой женой

Американский телеведущий Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой Шон, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Политика

На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика

Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая

Осмелюсь предположить, что налицо отражение складывающегося понимания внутри "семерки", что, отказавшись от взаимодействия с Россией, соответствующие страны всего лишь "выстрелили в ногу" самим себе, низведя прежде могущественную структуру к формату мало кому интересного "междоусобчика".
Обновлено в 01:29
Кино

Дэн Стивенс и Деми Ловато снимутся в комедии Netflix про «Евровидение»

Дэн Стивенс и певица Деми Ловато присоединились к проекту комедии потокового сервиса Netflix, посвященной музыкальному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 02:04
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол

Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

Обновлено в 03:58
Экономика

Сбербанк выделит кредит в $400 млн на строительство АЭС в Турции

Сбербанк предоставит дочерней компании "Росатома" кредит на $400 млн для строительства атомной электростанции "Аккую" в Турции.
Обновлено в 03:44
Наука

Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса

Исследователи пришли к выводу, что люди, активно использующие эмодзи, часто ходят на свидания и имеют частые сексуальные контакты.
Обновлено 19 августа в 13:43
Гаджеты

Стали известны отличия между Redmi 8, Redmi Note 8 и Note 8 Pro

Официальный анонс смартфонов Redmi 8, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro ожидается в ближайшее время, но подробные характеристики грядущих новинок по-прежнему неизвестно.
Обновлено 19 августа в 08:08
Происшествия

Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей

С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника

Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Общество

День города в Москве отметят маскарадом и косплеем

Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Транспорт

Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается

Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться

Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено вчера в 15:55
Финансы

Банки отказались замораживать счета бизнесменов

В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
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Политика

МИД КНР заявил о необходимости объединения усилий с Кореей и Японией

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии стоит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.
Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США

Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено вчера в 00:08
Армия и оружие

В России создают новый компактный пистолет для спецслужб

Обновлено вчера в 20:05
Здоровье

В Приамурье обнаружили второй очаг вируса африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней обнаружили еще в двух хозяйствах села Волково Амурской области.
Обновлено в 03:38
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