ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.

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Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

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