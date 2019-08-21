Экономика
«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджеромИнтерфакс вчера в 23:00
Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.
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ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.Ведомостивчера в 17:17
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Авто
Skoda изменила цены на три модели в России
Обновлено в 03:52
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Детсад в Благовещенске, где обрушилась штукатурка, временно закроют
Здание детского сада в Благовещенске, где в результате обрушения штукатурки троим детям понадобилась медицинская помощь, закроют и дополнительно обследуют, а воспитанников перераспределят по другим корпусам, сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.
Обновлено в 03:59
Футбол
Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»
«Бешикташ» расторг контракт с полузащитником Аразом Озбилизом.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Ларри Кинг решил развестись с седьмой женой
Американский телеведущий Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой Шон, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика
Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая
Осмелюсь предположить, что налицо отражение складывающегося понимания внутри "семерки", что, отказавшись от взаимодействия с Россией, соответствующие страны всего лишь "выстрелили в ногу" самим себе, низведя прежде могущественную структуру к формату мало кому интересного "междоусобчика".
Обновлено в 01:29
Кино
Дэн Стивенс и Деми Ловато снимутся в комедии Netflix про «Евровидение»
Дэн Стивенс и певица Деми Ловато присоединились к проекту комедии потокового сервиса Netflix, посвященной музыкальному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80
Обновлено в 03:58
Экономика
Сбербанк выделит кредит в $400 млн на строительство АЭС в Турции
Сбербанк предоставит дочерней компании "Росатома" кредит на $400 млн для строительства атомной электростанции "Аккую" в Турции.
Обновлено в 03:44
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса
Исследователи пришли к выводу, что люди, активно использующие эмодзи, часто ходят на свидания и имеют частые сексуальные контакты.
Обновлено 19 августа в 13:43
Гаджеты
Стали известны отличия между Redmi 8, Redmi Note 8 и Note 8 Pro
Официальный анонс смартфонов Redmi 8, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro ожидается в ближайшее время, но подробные характеристики грядущих новинок по-прежнему неизвестно.
Обновлено 19 августа в 08:08
Происшествия
Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей
С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника
Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
День города в Москве отметят маскарадом и косплеем
Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается
Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться
Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено вчера в 15:55
Финансы
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Политика
МИД КНР заявил о необходимости объединения усилий с Кореей и Японией
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии стоит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.
Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено вчера в 00:08
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
Обновлено вчера в 20:05
Здоровье
В Приамурье обнаружили второй очаг вируса африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней обнаружили еще в двух хозяйствах села Волково Амурской области.
Обновлено в 03:38