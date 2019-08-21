Экономика

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»Коммерсантъ 01:46

Банк России обсуждает интеграцию системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника из IT и банковского бизнеса. Мессенджер пока не вышел на широкий рынок.
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с чего всё началось

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.
Ведомостивчера в 17:17

Подробнее о событии

ЦБ встроит систему переводов в «православный» мессенджер «Серафим»

Lenta.ru07:07

ЦБ может внедрить систему быстрых платежей в отечественный мессенджер «Серафим»

Forbes01:48

Систему быстрых платежей внедрят в отечественный мессенджер «Серафим»

Накануне.Ruвчера в 22:33

СМИ: в российский мессенджер «Серафим» могут внедрить систему платежей

РИА Новости01:19

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Интерфаксвчера в 23:00

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Коммерсантъ01:46

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

Ведомостивчера в 17:17
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия

ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Политика

Reuters узнал условие Макрона для возвращения России в G8

Возвращение России в «группу восьми» зависит от развития ситуации на Украине. Об этом Reuters заявил французский дипломатический источник.
Обновлено в 07:44
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Политика

Германия потребовала от России конструктива по Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию к конструктивному диалогу с Украиной.
Обновлено в 07:59
Политика

Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского

Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:42
Киберспорт

Российская Virtus.pro занимает 9-12-е место на The International 2019

Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество

Арнольд Шварценеггер и Джокер появятся в Mortal Kombat 11

28 января 2020 года в файтинге появится Джокер, а 17 марта — Спаун.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Челябинске задержан водитель мусоровоза, столкнувшегося с автобусом

Обновлено в 05:30
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Политика

Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам

Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Охранника изранили ножом в столичном ТЦ

Сотрудник охраны попал в больницу в результате нападения в одном из московских ТЦ. Инцидент произошел в торговом центре «Каширская плаза», передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:48
Авто

Skoda изменила цены на три модели в России

Обновлено в 00:48
Общество

На празднование Дня города в Москве потратят свыше 407 млн рублей

На праздничные мероприятия ко Дню города в Москве в 2019 году будет выделено из казны 407,5 млн рублей.
Обновлено в 05:15
Политика

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Экономика

Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.
Обновлено в 06:36
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
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