Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

Происшествия ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников.

Общество Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.

Политика Евкуров назначен на должность замминистра обороны Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя министра обороны бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Политика Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".

Политика Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Общество В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.

Происшествия На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию «распилов» Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении сотрудника полиции, который помогал своему знакомому в постановке на учет автомобилей, не подлежащих регистрации, - "распилов" и "конструкторов", сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Политика Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.

Политика Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».

Финансы В США в сентябре может произойти дефолт Аналитики предлагают как выход из ситуации — поднять потолок госдолга в ближайшие недели.

Происшествия Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".

Политика СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.

Общество Экс-жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию Крупнейшую в британской истории компенсацию получила Хизер Миллс (экс-жена музыканта группы The Beatles Пола Маккартни) от News Group Newspapers за вторжение в её частную жизнь, передаёт BBC News.

Происшествия Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти Суд постановил, что несогласие жителя с решением, пусть даже выраженное в неприличной форме, не образует состава административного преступления.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.

Авто Стала известна цена лимузина Aurus «Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.

Общество В список ЮНЕСКО впервые попала современная архитектура США Объекты современной американской архитектуры впервые попали в список программы ЮНЕСКО, запущенной в 1972 году.

Экономика «Цифра» сопротивляется регулированию Белый дом запаздывает с подготовкой законопроектов Правительство не укладывается в заданные сроки подготовки законопроектов по регулированию цифровой экономики: процесс поиска компромиссов и баланса интересов оказался сложнее, чем предполагалось, признают в Белом доме.

Политика Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2» Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Общество Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.