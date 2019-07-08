Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на виноРБК 17:34

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

В России подорожает вино

Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости16:44

Подробнее о событии

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино более чем на 70%

ТАСС18:38

В России подорожает вино, пишут СМИ

РИА Новости20:14

В России может подорожать вино

Коммерсантъ19:41

«Ведомости»: в России вырастут цены на вино

URA.Ru17:56

Вино в России станет дороже

Lenta.ru17:42

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

РБК17:34

В России подорожает вино

Ведомости16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:37, Вашингтон
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Происшествия

ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников.
Обновлено в 15:29
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Обновлено в 12:26
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено в 23:04
Политика

Евкуров назначен на должность замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя министра обороны бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Обновлено в 08:47
Политика

Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".
Обновлено в 21:32
Политика

Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан

Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Общество

В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске

Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.
Обновлено в 22:18
Происшествия

На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию «распилов»

Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении сотрудника полиции, который помогал своему знакомому в постановке на учет автомобилей, не подлежащих регистрации, - "распилов" и "конструкторов", сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Обновлено в 19:20
Политика

Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине

Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 19:38
Политика

Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Политика

Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией

Обновлено в 22:22
Финансы

В США в сентябре может произойти дефолт

Аналитики предлагают как выход из ситуации — поднять потолок госдолга в ближайшие недели.
Обновлено в 22:31
Происшествия

Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:09
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Политика

Депутат Госдумы заявила, что наблюдала конфликт в Донбассе из космоса

Обновлено в 10:10
Экономика

Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана

Обновлено в 08:00
Политика

СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено в 22:50
Общество

Экс-жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию

Крупнейшую в британской истории компенсацию получила Хизер Миллс (экс-жена музыканта группы The Beatles Пола Маккартни) от News Group Newspapers за вторжение в её частную жизнь, передаёт BBC News.
Обновлено в 21:03
Происшествия

Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти

Суд постановил, что несогласие жителя с решением, пусть даже выраженное в неприличной форме, не образует состава административного преступления.
Обновлено в 18:04
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика

Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды

Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Общество

В список ЮНЕСКО впервые попала современная архитектура США

Объекты современной американской архитектуры впервые попали в список программы ЮНЕСКО, запущенной в 1972 году.
Обновлено в 23:24
Экономика

«Цифра» сопротивляется регулированию

Белый дом запаздывает с подготовкой законопроектов Правительство не укладывается в заданные сроки подготовки законопроектов по регулированию цифровой экономики: процесс поиска компромиссов и баланса интересов оказался сложнее, чем предполагалось, признают в Белом доме.
Обновлено в 16:11
Политика

Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции.
Обновлено в 23:06
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Общество

Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное