Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на виноРБК вчера в 17:34

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось

В России подорожает вино

Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 16:44

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ТАССвчера в 18:38

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«Ведомости»: в России вырастут цены на вино

URA.Ruвчера в 17:56

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Lenta.ruвчера в 17:42

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

РБКвчера в 17:34

В России подорожает вино

Ведомостивчера в 16:44
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
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Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
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Обновлено вчера в 11:49
Экономика

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Новый порядок расчета пенсии не коснется только молодых пенсионеров, которые оформили пенсию начиная с 1 января 2019 года.
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Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

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Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

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Обновлено в 01:20
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Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма

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В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека

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