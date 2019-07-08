Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на виноРБК вчера в 17:34

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось

В России подорожает вино

Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 16:44

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«Ведомости»: в России вырастут цены на вино

URA.Ruвчера в 17:56

В России подорожает вино, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:14

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

РБКвчера в 17:34

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино более чем на 70%

ТАССвчера в 18:38

Вино в России станет дороже

Lenta.ruвчера в 17:42

В России может подорожать вино

Коммерсантъвчера в 19:41

В России подорожает вино

Ведомостивчера в 16:44
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Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
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Набиуллин перешел из «Зенита» в «Сочи»

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Экономика

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Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

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Игры

Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2

Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
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Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

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Происшествия

Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии

В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
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Политика

Российские туристы начали активно отменять бронь в отелях Грузии

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили подтвердил, что произошедший ранее скандал с ведущим на канале «Рустави 2» привел к массовой отмене брони в отелях страны, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:40
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
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Путешествия

Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели

Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.
Обновлено 07 июля в 10:49
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей

Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.
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Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, "воздействующий на подсознание людей".
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Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
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Политика

Госдума попросила санкций против Грузии

Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

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Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

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Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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Общество

Из-за жары в Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров

В Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров.
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Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
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Политика

Путин посетит Екатеринбург 9 июля

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Федерер разгромил Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
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Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено вчера в 19:45
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