Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на виноРБК вчера в 17:34
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 16:44
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