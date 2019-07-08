Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

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