Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на виноРБК вчера в 17:34

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось

В России подорожает вино

Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 16:44

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«Ведомости»: в России вырастут цены на вино

URA.Ruвчера в 17:56

В России подорожает вино, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:14

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

РБКвчера в 17:34

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино более чем на 70%

ТАССвчера в 18:38

Вино в России станет дороже

Lenta.ruвчера в 17:42

В России может подорожать вино

Коммерсантъвчера в 19:41

В России подорожает вино

Ведомостивчера в 16:44
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Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
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Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 23

В затопленной Иркутской области растет число жертв паводка. На сегодняшний день погибшими числятся уже 23 человека.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

Режиссер Оливер Стоун взял интервью у Путина для фильма об Украине

Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к политике Киева для фильма «В борьбе за Украину».
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Инфляция в России в июне оказалась нулевой впервые с 1991 года

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.
Обновлено вчера в 09:21
Путешествия

Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Марки, посвящённые встрече во Владивостоке президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, выпустили в КНДР.
Обновлено в 00:39
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в скандале с вице-премьер-министром Украины

Глава правительства Украины Владимир Гройсман считает, что скандал с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе — это интриги бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:48
Космос

Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие

Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком

Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено вчера в 12:58
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66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика

В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды

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Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Общество

Сотни тысяч кузбассовцев живут за чертой бедности

Доля населения, оказавшаяся за чертой бедности составила 15%, а это более 400 тысяч человек.
Обновлено вчера в 00:57
Транспорт

В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа

Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг".
Обновлено вчера в 17:47
Общество

В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:19
Политика

Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
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Авто

Пикап Nissan Navara подвергли технической модернизации

В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено вчера в 11:26
Общество

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Московском регионе 9 июля

Дожди и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Шоу-бизнес

Кожевникова впервые за долгое время опубликовала фото с мужем

Кожевникова в свою очередь призналась, что пока оставит нахождение младшего сына в секрете.
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Политика

Кремль ждет проблем от губернаторских выборов в четырех регионах

Зона особого внимания Наиболее сложными регионами в Кремле считают Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится "на особом положении", при том что там к выборам не допустили ни одного сильного соперника врио губернатора Александра Беглова, говорят три человека, близких к администрации.
Обновлено вчера в 16:50
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
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