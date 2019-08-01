Экономика

«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервисИнтерфакс вчера в 22:57

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости". Некоторые источники газеты утверждают, что банк будет сотрудничать с музыкальным сервисом Zvooq по модели white label.
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Сбербанк может запустить стриминговый сервис

Вести.Финанс00:50

«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис

Интерфаксвчера в 22:57

Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервис

Югополисвчера в 17:47

Сбербанк может запустить музыкальный стриминговый сервис

Adindex.ruвчера в 22:25
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Армия и оружие

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Политика

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Ученые считают глутамат безвредным. И предлагают ограничить его потребление

Два года назад Европейское агентство по безопасности продуктов питания предложило установить дневную безопасную для здоровья дозу потребления глутамата натрия, сильно взволновав производителей продуктов питания.
Обновлено в 01:00
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Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
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Обновлено вчера в 06:43
Финансы

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Доллар подорожал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов всего на 5 копеек. Теперь он стоит 65 рублей 32 копейки.
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Экономика

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Обновлено вчера в 03:39
Экономика

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции

Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
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«Зенит» ответил иностранным СМИ на обвинения в расизме

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Обновлено вчера в 08:38
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Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

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Посольство США: Власти РФ «мешают» проведению честных выборов в стране

В тексте отмечено, что «власти РФ продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией».
Обновлено 04 августа в 12:48
Общество

Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik

Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

Американцы нашли свою подводную лодку спустя 80 лет

Ранее, сообщалось, что найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 01:25
Общество

В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале

В Бурятии на три месяца приостановлена деятельность детского палаточного лагеря на Байкале.
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Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
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Футбол

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По мнению бывшего футболиста народной команды Владимир Быстров, "Спартак" сделал ошибку, отказавшись от услуг Романа Ерёменко, пригласив на его позицию полузащитника "АЗ Алкмара".
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт

В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за дождей

Начальник управления МЧС России по Магаданской области Любомир Муха заявил, что власти Тенькинского и Сусуманского округов Магаданской области объявили ЧС из-за сильных дождей.
Обновлено вчера в 20:58
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