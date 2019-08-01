Экономика
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервисИнтерфакс вчера в 22:57
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости". Некоторые источники газеты утверждают, что банк будет сотрудничать с музыкальным сервисом Zvooq по модели white label.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке
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Доллар и евро подорожали на несколько копеек
Доллар подорожал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов всего на 5 копеек. Теперь он стоит 65 рублей 32 копейки.
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Экономика
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Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Экономика
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Обновлено в 01:39
Футбол
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Обновлено вчера в 08:38
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Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков
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Обновлено 04 августа в 12:48
Общество
Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
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Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Американцы нашли свою подводную лодку спустя 80 лет
Ранее, сообщалось, что найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 01:25
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
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Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
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Обновлено вчера в 17:14
Транспорт
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Начальник управления МЧС России по Магаданской области Любомир Муха заявил, что власти Тенькинского и Сусуманского округов Магаданской области объявили ЧС из-за сильных дождей.
Обновлено вчера в 20:58