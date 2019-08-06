Экономика

«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервисИнтерфакс вчера в 22:57

Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости". Некоторые источники газеты утверждают, что банк будет сотрудничать с музыкальным сервисом Zvooq по модели white label.
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Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –
Ведомостивчера в 17:56

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Сбербанк может запустить стриминговый сервис

Вести.Финанс00:50

«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис

Интерфаксвчера в 22:57

Сбербанк может запустить музыкальный стриминговый сервис

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Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервис

Югополисвчера в 17:47
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Общество

Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik

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В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
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Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
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Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.
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