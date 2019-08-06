Экономика
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервисИнтерфакс вчера в 22:57
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости". Некоторые источники газеты утверждают, что банк будет сотрудничать с музыкальным сервисом Zvooq по модели white label.
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с чего всё началось
Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –Ведомостивчера в 17:56
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