Экономика

«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерствКоммерсантъ 03:09

Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.
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с чего всё началось

Министерства могут лишиться части функций

Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.
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