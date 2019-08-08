Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

с чего всё началось

Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество Предприниматель выделил полку в магазине для домашних заготовок В Екатеринбурге предприниматель Иван Зайченко выделил полку в своём магазине, чтобы местные жители смогли продать свои домашние заготовки.

Армия и оружие Названо возможное предназначение взорвавшейся на полигоне ВМФ ракеты Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения Сергей Хатылев в комментарии для газеты ВЗГЛЯД предполагал, что причиной взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне могли быть человеческий фактор или плохое техническое состояние.

Общество У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля» У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.

Происшествия Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины В салоне перевернувшейся машины оказались в беспомощном положении ребенок и пожилая женщина.

Происшествия Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.

Общество Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном» Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.

Политика США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2» Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Происшествия Под Новороссийском автобус упал с обрыва В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.

Авто Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Политика Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.

Политика Трамп заявил о недовольстве курсом доллара Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.

Армия и оружие США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Футбол ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас» Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.

Политика В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.

Происшествия Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика В Сербии предложили передать Косово России Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.

Энергетика «Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.

Общество Более 60% магазинов в РФ не подписывают продукцию с заменителем молока Около 2/3 магазинов (63%) не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира» и не отделили такие продукты от продукции с молочным жиром.

Культура Умер французский режиссер Жан-Пьер Моки Французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки умер на 91 году жизни.

Шоу-бизнес Милла Йовович заявила о третьей беременности Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.