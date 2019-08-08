Экономика
«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерствКоммерсантъ 03:09
Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.
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с чего всё началось
Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:34, Вашингтон
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