Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен». Подлинность копии письма, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердили три федеральных чиновника.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомостивчера в 17:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Армия и оружие
США показали доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».
Обновлено в 01:07
Происшествия
Главреда дагестанской газеты «Черновик» задержали после обыска
Зарегистрированное в Дагестане издание «Черновик» сегодня утром сообщило о том, что у его главного редактора Абдулмумина Гаджиева прошел обыск.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Восемь выпускников сдали ЕГЭ по химии на максимальное количество баллов – это представители гимназии №32 Варвара Клипперт и Александра Гладыш, одиннадцатиклассники лицея №17 Никита Толкачев и Анна Тарасенко.
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Замглавы Саратова по строительству назначена Ирина Солошенко
Сегодня, 14 июня, в должность замглавы Саратова по строительству вступила Ирина Солошенко.
Обновлено в 01:28
Общество
Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях
Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Политика
Порошенко рассказал, как закрыть вопрос о воровстве российского газа
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти продолжить его политический курс, чтобы через два года никто не ставил вопрос о воровстве Киевом российского газа.
Обновлено в 01:50
Политика
За получением российских паспортов обратилось более 8 тыс. жителей ДНР
Более восьми тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подали документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации, сообщил журналистам глава Миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
Обновлено в 02:03
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Обновлено вчера в 06:43
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
ВСУ обстреляли школу и дома в посёлке Золотое-5 — Народная милиция ЛНР
Украинские силовики обстреляли населённый пункт Золотое-5, причинив значительный ущерб инфраструктуре, заявил 13 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Карабасова
Следствие ходатайствует о заключении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова под стражу.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Фанаты боятся за здоровье «рыжего» из «Иванушек»
Новое видео в инстаграме солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова вызвало бурное обсуждение среди его подписчиков.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье
Красноярским врачам насчитали среднюю зарплату в 78 тысяч
Статистики насчитали красноярским врачам среднюю зарплату в 78 тысяч.
Обновлено в 01:54
Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
У Романа Карцева нашлась внебрачная дочь
Татьяна Чалая познакомилась с Романом Карцевым в 80-е, когда тот приехал на гастроли в Иваново.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины
Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Авто
Компания Suzuki тестирует компактвэн Ertiga Cross
На днях в Сети были выложены шпионские снимки из Индии, на которых можно увидеть компактвэн Suzuki Ertiga Cross.
Обновлено в 00:05
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты
Realme выходит на российский рынок смартфонов
Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.
Обновлено 11 июня в 14:09