Экономика

«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторовРБК 01:48

Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Подлинность документа изданию подтвердили три федеральных чиновника.
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с чего всё началось

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Ведомостивчера в 17:13

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:41, Вашингтон
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Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
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В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
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Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца

Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
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Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
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Политика

Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
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Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Музыка

Группа Little Big записала клип об алкоголизме

Музыканты из российской группы Little Big выпустили клип на песню "I’m OK", посвятив его алкоголизму.
Обновлено в 16:14
Политика

На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР

Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 13:12
Политика

Киев не сможет обмануть Международный суд в Гааге

Киев пытается обманом выиграть у России суд в Гааге. Однако арбитраж не намерен идти на поводу у Незалежной.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Эквадор начал расследование о предполагаемом шпионаже Ассанжа

Суд Эквадора начал расследовать предполагаемый шпионаж со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу.
Обновлено в 21:32
Политика

Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян

«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
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Ford завершил производство легковых автомобилей в России

Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня.
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Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
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Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела

Стрельцам не стоит начинать новые дела.
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Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

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Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

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Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
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Вместе с Лэмпардом в «Челси» могут вернуться Чех, Дрогба и Макелеле

Экс-легенды «Челси» Петр Чех, Дидье Дрогба и Клод Макелеле могут вернуться в лондонский клуб вслед за Фрэнком Лэмпардом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 19:46
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Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
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