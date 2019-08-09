Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.

с чего всё началось

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

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