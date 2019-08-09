Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторовРБК 02:42
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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с чего всё началось
Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.Ведомостивчера в 17:32
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Обновлено вчера в 14:15
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Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
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