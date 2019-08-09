Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторовРБК 02:42

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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с чего всё началось

Мусорная реформа под угрозой

Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.
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«Ведомости»: «Мусорная» реформа под угрозой для ее операторов – многие оказались на грани банкротства

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Московский Комсомолец03:37

Мусорная реформа под угрозой

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Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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Huawei представила собственную операционную систему

Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters.
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В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
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Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
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