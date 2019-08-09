Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторовРБК 02:42

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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с чего всё началось

Мусорная реформа под угрозой

Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.
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«Ведомости»: «Мусорная» реформа под угрозой для ее операторов – многие оказались на грани банкротства

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
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