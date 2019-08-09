Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.

с чего всё началось

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Экономика Силуанов: Страны ЕАЭС сблизили позиции по распределению сумм ввозных таможенных пошлин Вопрос распределения сумм ввозных таможенных пошлин ЕАЭС обсуждался на заседании межправсовета в Киргизии, стороны сблизили свои позиции, в течение 10 дней имеющиеся предложения будут обсуждены на национальном уровне, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.

Происшествия СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Наука Новый вид паука-волка нашли на Алтае Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).

Финансы CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.

Технологии Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.

Политика США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2» Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.

Общество В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.

Экономика Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.

Политика Минсельхоз оценил идею запрета уничтожения санкционных продуктов Министерство сельского хозяйства России не одобрило идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, так как нелегального оборота может стать больше.

Происшествия Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Политика Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Происшествия На складе боеприпасов в Турции прогремели взрывы На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов.

Экономика Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.

Политика В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.

Гаджеты Lenovo представила однопроцессорные серверы ThinkSystem SR635 и SR655 Lenovo ThinkSystem SR635 и SR655, поддерживают до 64 процессорных ядер.

Авто Toyota начала продажи Supra GR в России Новая Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR — GAZOO Racing.

Футбол «Наполи» оценил Кулибали в 250 миллионов евро Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что оценивает защитника Калиду Кулибали в 250 миллионов евро.

Общество К восточному побережью Китая приближается тайфун «Лекима» Как сообщает в среду Центральная метеорологическая служба Китая, эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции в ночь с 9 на 10 августа.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.