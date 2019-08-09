Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторовРБК 02:42
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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с чего всё началось
Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.Ведомостивчера в 17:32
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Обновлено вчера в 07:13
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Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
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На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов.
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