Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторовРБК 02:42

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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с чего всё началось

Мусорная реформа под угрозой

Мусорная реформа охватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось.
Ведомостивчера в 17:32

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«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

РБК02:42

СМИ: Мусорная реформа оказалась под угрозой срыва

Московский Комсомолец03:37

У мусорных операторов в России возникли проблемы

Росбалт03:23

«Ведомости»: «Мусорная» реформа под угрозой для ее операторов – многие оказались на грани банкротства

БИЗНЕС Online00:50

Мусорная реформа в России оказалась под угрозой

Эхо Москвы01:02

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

URA.Ruвчера в 19:25

Мусорная реформа под угрозой

Ведомостивчера в 17:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:41, Вашингтон
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Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
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