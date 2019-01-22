Экономика
«Ведомости»: российские банки разрабатывают проект зарплатного реестраТАСС 01:21
Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк разрабатывают проект консолидированного зарплатного реестра, который позволит россиянам получать зарплату в желаемом банке без оформления ее перевода на другой счет у работодателя.
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с чего всё началось
С внедрением реестра понятие зарплатного проекта исчезнет, прогнозирует он: банки, желающие получить средства работника, будут общаться с ним напрямую, а не через работодателя.Ведомостивчера в 15:35
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Энергетика
Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
Обновлено в 04:30
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке к концу 2019 года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассчитывает на стабилизацию инфляции в России и не исключает, что к концу года в стране произойдет снижение ставок по ипотеке.
Обновлено в 02:23
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом продолжился рост бумаг АФК "Система" .
Обновлено вчера в 02:23
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Экономика
Выручка X5 Retail Group за 2018 год составила 1,525 трлн рублей
Выручка X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам 2018 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем 2017 года и достигла 1,525 трлн рублей.
Обновлено в 02:47
Экономика
Борис Ротенберг лишился личного бизнес-джета из-за санкций
Предприниматель Борис Ротенберг из-за санкций Минфина США лишился своего бизнес-джета, следует из слов представителя бизнесмена.
Обновлено в 04:08
Экономика
В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес
Министерство финансов подготовило новый законопроект, который предполагает введение налогового вычета на спортивно-оздоровительные мероприятия.
Обновлено вчера в 06:08
Экономика
Личная инфляция жителей РФ была ниже официальной в 2018 году
В декабре 2018 года и в минувшем году в целом личная инфляция граждан РФ оказалась ниже официального показателя.
Обновлено в 00:54
Экономика
Bloomberg объявил о смене лидера в рейтинге богатейших британцев
В Bloomberg отмечают, что смена лидера в рейтинге самых богатых британцев произошла в тот момент, когда Dyson объявила о намерении перевести свою штаб-квартиру в Сингапур.
Обновлено в 04:51
Экономика
ФРС США проверяет связи Deutsche Bank с Danske Bank
Федеральная резервная система США начала расследование в отношении Deutsche Bank, чтобы выяснить, было ли его американское подразделение замешано в отмывании сотен миллиардов долларов.
Обновлено в 04:10
Экономика
Глава Минстроя заявил о медленном решении проблем дольщиков России
По словам министра, в настоящее время готовятся еще целый ряд решений проблем обманутых дольщиков, "в том числе не исключая подходы, которые были использованы при решении проблем таких компаний, как Urban Group".
Обновлено в 03:06
Недвижимость
В Москве в 2018 году зафиксировано рекордное число ипотечных договоров
Рекордное количество договоров ипотечного кредитования зарегистрировано в Москве по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 08:01
Недвижимость
Цены на аренду жилья в Москве достигли 1,6 млн рублей в месяц
В материалах добавляется, что в общем объеме предложения на рынке элитной аренды Москвы доля наиболее дорогих квартир (от 1 млн руб./месяц за объект) не превышает 2,2%.
Обновлено в 03:40
Финансы
Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%
Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49,2% по сравнению с результатом за 2017 год, до 6 млрд рублей.
Обновлено в 03:47