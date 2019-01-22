«Ведомости»: российские банки разрабатывают проект зарплатного реестраТАСС 01:21

с чего всё началось

Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк разрабатывают проект консолидированного зарплатного реестра, который позволит россиянам получать зарплату в желаемом банке без оформления ее перевода на другой счет у работодателя.

Авто Авто «Яндекс» выпустил бортовой компьютер для автомобилей

Авто Авто Главный завод Subaru остановил производство На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.

Авто Авто Процесс создания лимузина Aurus показали на видео Министерство промышленности и торговли РФ на своей странице в Youtube опубликовало видео, в котором обнародовало процесс создания российского автомобиля класса «люкс» семейства Aurus.

Общество Общество Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.

Происшествия Происшествия Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области.

Экономика Экономика На импортный алкоголь начали повышать цены Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Собчак предстала в образе Анны Карениной после драки Виторгана Телеведущая Ксения Собчак опубликовала вечером 22 января в своем аккаунте в Instagram фотографию в образе Анны Карениной.

Происшествия Происшествия СК признал пытавшегося угнать самолет мужчину трезвым Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать и направить в Афганистан самолет.

Авто Авто Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Общество Общество Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.

Футбол Футбол Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф.

Космос Космос Во время затмения на Луну упал метеорит

Происшествия Происшествия Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.

Здоровье Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения В связи с установившимися в ряде российских регионов отрицательными температурами специалисты Роспотребнадзора дали жителям страны рекомендации относительно того, как избежать переохлаждения и обморожения.

Авто Авто Maserati Levante получил спецверсию Vulcano Компания Maserati представила спецверсию кроссовера Levante — исполнение Vulcano, которое выпустят тиражом 150 экземпляров.

Общество Общество В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.

Интернет Интернет Новый вирус для взлома криптокошельков обнаружили в Сети Вирус, который выкрадывает пароли от кошельков криптовалют, обнаружили специалисты из компании высоких технологий "Доктор Веб".

Происшествия Происшествия Мосгорсуд признал законным заочный арест Уильяма Браудера Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Происшествия В 32 регионах России прошли спецоперации против подпольных оружейников

Авто Авто Внедорожник Chevrolet Niva вновь подорожал Как сообщает "Автостат", внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 11 000 - 13 000 рублей во всех комплектациях.

Авто Авто Mitsubishi привезёт в Россию 7-местный Outlander Весьма многочисленные российские поклонники среднеразмерного кроссовера Mitsubishi Outlander скоро увидят его в новой ипостаси – с удлинённым кузовом и 3-м рядом сидений.

Происшествия Происшествия В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.

Общество Общество Свидетель обвинения обналичил для «Седьмой студии» 25 миллионов рублей На процессе по делу «Седьмой студии» свидетель Синельников по просьбе прокурора "сориентировал суд" и предположил, что за период сотрудничества с "7 студией" (с ноября 2011 до 2014 год) им была обналичена сумма в 25 миллионов рублей.

Общество Общество Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.

Происшествия Происшествия Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Гаджеты Гаджеты В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855 В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.

Политика Политика МИД РФ: США уведомили об окончательности решения по выходу из ДРСМД Вашингтон официально уведомил Москву об окончательности решения по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Наука Наука В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов