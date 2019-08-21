ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.

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Банк России обсуждает интеграцию системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника из IT и банковского бизнеса. Мессенджер пока не вышел на широкий рынок.

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

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