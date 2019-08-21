Экономика
«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»Коммерсантъ 01:46
Банк России обсуждает интеграцию системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника из IT и банковского бизнеса. Мессенджер пока не вышел на широкий рынок.
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ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.Ведомостивчера в 17:17
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
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Обновлено вчера в 14:55
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Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»
Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:02
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В Татарстане начались съемки фильма «День эчпочмака»
В селе Большие Атряси Тетюшского района Татарстана начались съемки нового фильма "Өчпочмак көне" ("День эчпочмака").
Обновлено в 05:33
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Иран показал ракетную систему, аналогичную С-300
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено 19 августа в 19:15
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
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Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Президент Румынии приглашает в страну еще больше американских солдат
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов принять в стране больше американских военных.
Обновлено в 05:17
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
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Обновлено вчера в 23:20
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
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Около трех тысяч россиян не пустили в Израиль в этом году
С каждым годом число россиян, которым отказали во въезде в страну, растет Израиль за первые полгода отказал во въезде в страну уже трем тысячам россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах.
Обновлено в 04:45
Энергетика
«Нафтогаз» пообещал новое решение для сдерживания цен на газ
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал предоставить новое решение для сдерживания цен на газ, рост которых ожидается после начала холодного сезона.
Обновлено в 06:14
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Политика
США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса
Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
Обновлено в 01:53
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44