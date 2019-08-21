Экономика

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджеромИнтерфакс вчера в 23:00

Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», рассказали «Ведомостям» три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников.
Ведомостивчера в 17:17

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Российский мессенджер может получить функцию Системы быстрых платежей - СМИ

Аргументы и Факты03:22

ЦБ может внедрить систему быстрых платежей в отечественный мессенджер «Серафим»

Forbes01:48

ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер

Ведомостивчера в 17:17

СМИ: в российский мессенджер «Серафим» могут внедрить систему платежей

РИА Новости01:19

«Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером

Интерфаксвчера в 23:00

Систему быстрых платежей внедрят в отечественный мессенджер «Серафим»

Накануне.Ruвчера в 22:33

«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

Коммерсантъ01:46
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика

Эксперт: идея Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута

Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми

В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Младенец скончался от грудного молока кормящей матери

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Во Франции связали возвращение России в G7 с ситуацией на Украине

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.
Обновлено в 04:49
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC

Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Челябинского депутата задержали по подозрению в убийстве жены

Обновлено в 03:40
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино

В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой

Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали

За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Экономика

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

РСЗО «Торнадо-С» получила разрешение на экспорт

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) выведет на международный рынок новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщили в Ростехе.
Обновлено в 05:15
Футбол

Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду

Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
Обновлено в 03:26
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Футбол

Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

Обновлено в 04:47
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Двигатель Aurus применят в малой авиации

На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
Обновлено в 03:18
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Общество

Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет

Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие

Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Россия и Китай запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Водитель мусоровоза, попавший в ДТП в Челябинске, был пьян

Обновлено в 05:12
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве, и как это объясняют власти читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка

ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено вчера в 11:44
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