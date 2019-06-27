Гаджеты

«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложенияКоммерсантъ 16:02

Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
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Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи («Ведомости» ознакомились с копией документа).
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