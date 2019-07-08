Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на виноRT на русском вчера в 22:47
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
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с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 16:44
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