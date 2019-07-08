Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

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