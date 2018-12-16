Экономика

«Ведомости»: госкомпании обязали перейти на отечественный софт
Газета.Ru
21:09

Государственные компании в России на отечественное программное обеспечение до 2021 года, пишет газета "Ведомости". Об этом говорится в директиве, подписанной вице-премьером Антоном Силуановым.
Газета.Ru21:09
с чего всё началось

Силуанов требует от госкомпаний четких планов перехода на российский софт

Госкомпаниям придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) – такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред правительства Антон Силуанов 6 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией документа.
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«Ведомости»: госкомпании обязали перейти на отечественный софт

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СМИ: Госкомпании в России обяжут перейти на отечественный софт в течение трёх лет

RT на русском20:57

Российские госкомпании принудят к импортозамещению

Lenta.ru19:42

«Ведомости»: госкомпании обязали перейти на отечественный софт

РИА Новости18:53

«Ведомости»: госкомпании перейдут на российский софт до 2021 года по директиве Силуанова

ТАСС17:11

Правительство требует от крупнейших госкомпаний использовать отечественное программное обеспечение

Эхо Москвы17:06

Силуанов подписал директиву об отказе госкомпаний от иностранного софта

РБК16:27
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