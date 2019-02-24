«Ведомости»: Visa может запустить в России оплату по QR-кодуТАСС 01:41

Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах, об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники нескольких российских банков.

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Платежная система Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах России, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких российских банков.

«Ведомости»: Visa может запустить в России оплату по QR-коду

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