«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долговТАСС 01:58

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза». Никаких списаний по этим долгам перевозчик не предлагает, рассказали сотрудники банков.

с чего всё началось

Нынешнее предложение списать более 30 млрд рублей долга UTair объясняет тем, что долг такого размера обслуживать не сможет, а в случае отказа авиакомпании грозит банкротство. В таком случае кредиторы получат по несколько копеек на рубль долга, пишут "Ведомости".

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