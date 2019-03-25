Экономика

«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долговТАСС 01:58

Нынешнее предложение списать более 30 млрд рублей долга UTair объясняет тем, что долг такого размера обслуживать не сможет, а в случае отказа авиакомпании грозит банкротство. В таком случае кредиторы получат по несколько копеек на рубль долга, пишут "Ведомости".
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Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза». Никаких списаний по этим долгам перевозчик не предлагает, рассказали сотрудники банков.
Ведомостивчера в 17:55

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СМИ: авиакомпания Utair попросила списать долги

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СМИ узнали о просьбе Utair списать ей более 30 млрд долгов

URA.Ruвчера в 23:14

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«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

ТАСС01:58

СМИ: Utair попросила списать ей более 30 млрд рублей долга

Инфо24вчера в 21:40

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Ведомостивчера в 17:55
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
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Церемония награждения премией "Гвоздь сезона" вызывает интерес не только главной интригой: кто станет победителем.
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Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
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Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

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Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

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Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром продолжают снижаться на фоне опасений инвесторов относительно замедления роста мирового ВВП.
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