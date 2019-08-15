Технологии
«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицуКоммерсантъ 01:58
Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица. Это следует из обновленных условий расчетов с торговыми точками, пишут «Ведомости». Чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти регистрацию в магазине, где есть специальное оборудование.
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Самый богатый человек Гонконга и один из богатейших людей мира миллиардер Ли Кашин (Ли Цзячэн - кит.) публично призвал прекратить хаос и насилие, спровоцированные массовыми антиправительственными демонстрациями.
Обновлено в 01:40
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено вчера в 06:31
Технологии
Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ
На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Американский инвестор Чарльз Райан рассказал о связях с Майклом Калви
Арутюнян написал Райану, что банк намерен возместить «ущерб» не только от отступного, но и от других совершенных при Baring сделок, поэтому цена в предложении должна отражать сумму в 3,7 млрд руб.
Обновлено 13 августа в 18:26
Общество
«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина
Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:09
Гаджеты
Представлена портативная система DIGMA S -21
Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR.
Обновлено вчера в 04:08
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Обновлено в 02:33
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Советник президента Глазьев покидает пост
Сегодня, 16 августа 2019 года, стало известно, что советник президента РФ Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено в 02:28
Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено вчера в 14:09
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
Обновлено вчера в 17:20
Энергетика
«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов
Речь идет о взыскании $2,6 млрд и процентах, которые «Газпром» должен компании из Украины стороне по суду.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено 14 августа в 17:39
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Экономика
Производители угля и кокса ищут замену украинскому рынку
Производители угля и кокса ищут замену украинскому рынку Российские экспортеры коксующегося угля и кокса переориентируют поставки с украинского рынка на более доходные.
Обновлено вчера в 18:50
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
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