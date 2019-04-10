Экономика

«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»Коммерсантъ 00:44

Под контроль Сбербанк перейдет группа IT-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), где доля банка составит 51%, сообщили три источника газеты «Ведомости». Еще 10% достанется венчурному фонду Digital Horizon. На данный момент ЦРТ почти полностью принадлежит Газпромбанку.
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Сбербанк получит 51% в капитале «Центра речевых технологий»

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«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»

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Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий

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Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
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Обновлено в 06:06
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Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.
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Конор Макгрегор дрался в чемпионском бою с Хабибом Нурмагомедовым с серьезной травмой.
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Глава Xiaomi отдаст на благотворительность миллиард долларов

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь готов отдать на благотворительность свой годовой бонус в размере миллиарда долларов, пишет ВВС.
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Историческое фото черной дыры разошлось на мемы

Пользователи социальных сетей и Telegram-каналов превратили первое в истории изображение черной дыры в мем.
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Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
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Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

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Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
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Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
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