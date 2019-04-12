Экономика
«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»Коммерсантъ вчера в 00:44
Под контроль Сбербанк перейдет группа IT-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), где доля банка составит 51%, сообщили три источника газеты «Ведомости». Еще 10% достанется венчурному фонду Digital Horizon. На данный момент ЦРТ почти полностью принадлежит Газпромбанку.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Политика
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Обновлено в 07:29
Экономика
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На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
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Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Экономика
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Авто
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Игры
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Кино
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Обновлено в 02:16
Гаджеты
Oppo отправляет на покой флагманскую линейку смартфонов R
Обновлено в 03:20
Авто
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Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Политика
«Партия Brexit» появилась в Великобритании
Ранее News.ru писал, что Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что не исключает возможности проведения нового референдума по Brexit и досрочных выборов в Великобритании.
Обновлено в 08:24
Политика
Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы
«Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Экономика
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Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Общество
Штраф за превышение скорости вырастет сразу в 6 раз
В настоящий момент за превышение скорости полагается штраф размером в 500 рублей.
Обновлено вчера в 05:33
Музыка
The Chemical Brothers выпустили альбом «No Geography»
Британские электронщики The Chemical Brothers представили новый полноформатный альбом «No Geography». В свежую пластинку вошло 10 треков.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Яков Кедми рассказал о причинах прибытия «морских котиков» в Украину
Яков Кедми рассказал, какими могут быть причины прибытия «морских котиков» из армии США на территорию Украины.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На Кубани упал легкомоторный самолет
Частный легкомоторный самолет упал в Краснодарском крае, пилот госпитализирован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 11:14
Автоспорт
На болиде Квята на Гран-при Китая заменен мотор
На болиде российского гонщика команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниила Квята заменен мотор, сообщается в официальном микроблоге "конюшни" в Twitter.
Обновлено в 03:48
Политика
Меркель не планирует встречу с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 06:26