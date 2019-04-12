Экономика

«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»Коммерсантъ вчера в 00:44

Под контроль Сбербанк перейдет группа IT-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), где доля банка составит 51%, сообщили три источника газеты «Ведомости». Еще 10% достанется венчурному фонду Digital Horizon. На данный момент ЦРТ почти полностью принадлежит Газпромбанку.
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