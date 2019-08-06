Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –

с чего всё началось

Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам двух из них, банк договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq.

Происшествия СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Политика Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.

Происшествия Обнаружена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружили в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, затонувшей во времена Второй мировой войны выполняя первое боевое задание, сообщает Live Science.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.

Политика В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

Армия и оружие Более половины жителей России боятся ядерной войны Более половины россиян заявили, что в определенной степени опасаются ядерной войны.

Политика Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.

Происшествия Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.

Шоу-бизнес Кай Метов показал фото сильно исхудавшей Марины Хлебниковой В конце июня один из новых снимков певицы Марины Хлебниковой приятно удивил поклонников, однако фото, размещенное в соцсетях коллегой популярной исполнительницы Каем Метовым, произвело противоположный эффект.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Транспорт В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.

Армия и оружие Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном Как отметили в Минобороны, полет противолодочных самолетов прошел "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Наука В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.

Общество В Японии из-за аномальной жары за неделю умерли 57 человек В результате погибли 57 человек, почти 20 тысяч человек были госпитализированы. жаВ Японии из-за аномальной жары за неделю умерли 57 человек.

Политика Индия проинформировала партнеров о предпринимаемых шагах в Кашмире Нью-Дели проинформировал своих партнеров, в том числе Москву, о предпринимаемых шагах в Кашмире, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Венкатеш Варма.

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.

Авто Volkswagen Touareg получил новые опции в РФ Немецкий автопроизводитель расширил набор стандартного и опционального оборудования для премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого стартует с отметки в 3,5 млн рублей.

Футбол Самедов может стать генеральным директором «Олимпа» Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.

Политика Эрдоган: Закупая С-400, Турция преследует сугубо коммерческие интересы Турция приняла решение заключить с Россией контракт по С-400, основываясь не на стратегических, а сугубо коммерческих интересах, отметил глава государства, добавив, что выбор Анкары в пользу российских систем объясняется прежней непримиримой позицией её партнеров по НАТО.

Происшествия В США бабушка предотвратила массовое убийство Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.