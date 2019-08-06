Экономика
«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервисКоммерсантъ 02:59
Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам двух из них, банк договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –Ведомостивчера в 17:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Авто
Audi отзывает почти 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в РФ
Обновлено в 06:25
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Политика
Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД
Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Обнаружена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружили в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, затонувшей во времена Второй мировой войны выполняя первое боевое задание, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:55
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе
Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.
Обновлено в 07:44
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Более половины жителей России боятся ядерной войны
Более половины россиян заявили, что в определенной степени опасаются ядерной войны.
Обновлено в 07:51
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Политика
Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ
Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании
В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Кай Метов показал фото сильно исхудавшей Марины Хлебниковой
В конце июня один из новых снимков певицы Марины Хлебниковой приятно удивил поклонников, однако фото, размещенное в соцсетях коллегой популярной исполнительницы Каем Метовым, произвело противоположный эффект.
Обновлено в 00:28
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном
Как отметили в Минобороны, полет противолодочных самолетов прошел "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".
Обновлено в 09:36
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Наука
В Канаде нашли окаменелости хищников кембрийского периода
Особь была дальним родственником аномалокариса. Это высший хищник, который жил в море, отмечает N+1.
Обновлено 03 августа в 10:44
Общество
В Японии из-за аномальной жары за неделю умерли 57 человек
В результате погибли 57 человек, почти 20 тысяч человек были госпитализированы. жаВ Японии из-за аномальной жары за неделю умерли 57 человек.
Обновлено в 07:07
Политика
Индия проинформировала партнеров о предпринимаемых шагах в Кашмире
Нью-Дели проинформировал своих партнеров, в том числе Москву, о предпринимаемых шагах в Кашмире, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Венкатеш Варма.
Обновлено в 09:10
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Авто
Volkswagen Touareg получил новые опции в РФ
Немецкий автопроизводитель расширил набор стандартного и опционального оборудования для премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого стартует с отметки в 3,5 млн рублей.
Обновлено в 05:34
Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»
Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:48
Политика
Эрдоган: Закупая С-400, Турция преследует сугубо коммерческие интересы
Турция приняла решение заключить с Россией контракт по С-400, основываясь не на стратегических, а сугубо коммерческих интересах, отметил глава государства, добавив, что выбор Анкары в пользу российских систем объясняется прежней непримиримой позицией её партнеров по НАТО.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02