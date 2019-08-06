Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что Сбербанк кроме Zvooq также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group. Представитель Zvooq от комментариев отказался. «Сделка с Rambler Group (банк получит 46,5% интернет-холдинга. –

с чего всё началось

Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам двух из них, банк договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq.

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