Общество
«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»ТАСС 01:31
Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга.
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Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», рассказали два менеджера холдинга, об этом руководство S7 уведомило всех сотрудников.Ведомостивчера в 17:01
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«Ведомости» сообщили об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» в S7 Group
Коммерсантъвчера в 21:55
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