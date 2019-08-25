Общество

ТАССТАСС«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга.
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с чего всё началось

Крупнейший частный перевозчик объединит свои авиакомпании

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СМИ узнали об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»

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Коммерсантъвчера в 21:55

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РБК01:20

Холдинг S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Эхо Москвывчера в 23:32

«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

ТАСС01:31

Крупнейший частный перевозчик объединит свои авиакомпании

Ведомостивчера в 17:01
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