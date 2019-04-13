Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в РоссиюКоммерсантъ 07:02
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов. К такому выводу пришли менеджеры компании, о чем они рассказали на встрече c инвесторами и банкирами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.
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