Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в РоссиюКоммерсантъ 07:02
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов. К такому выводу пришли менеджеры компании, о чем они рассказали на встрече c инвесторами и банкирами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Российские военные провели манёвры на фоне учений НАТО в Чёрном море
«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 11:49
Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени
Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Хоккей
ЦСКА — Авангард 4:2 (3-й период)
Арбитры зафиксировали движение коньком во время гола омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 11:32
Общество
Стали известны доходы супругов Когогиных за 2018 год
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети
Обновлено в 10:52
Происшествия
Около посольства России в Киеве произошёл взрыв
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Политика
В Судане отменили комендантский час
Переходный военный совет Судана отменил в стране комендантский час в ночное время.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
В МИДе пообещали нейтрализовать угрозы НАТО в Черном море
Россия негативно относится к возросшей активности НАТО в черноморском регионе и будет принимать меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 11:58
Финансы
Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.
Обновлено вчера в 21:26
Музыка
Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
Мужчина поджег себя около Белого дома
Неизвестный попытался поджечь себя около Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу
Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Из ледовой трещины на Эльбрусе вытащили альпинистку
Обновлено в 11:11
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Автоспорт
Ферстаппен намерен портить квалификации соперникам
Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
Обновлено в 05:59
Футбол
Инфантино призвал останавливать матчи в случае проявления расизма
Швейцарский функционер заявил, что в ФИФА инициировали введение особой процедуры, в соответствии с которой главный арбитр матча может остановить поединок или отказаться от обслуживания игры в случае проявления расизма.
Обновлено в 11:05