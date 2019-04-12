Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в РоссиюКоммерсантъ 07:02

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов. К такому выводу пришли менеджеры компании, о чем они рассказали на встрече c инвесторами и банкирами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.
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СМИ: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Реальное время08:16

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

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«Ведомости»: компания Дерипаски сэкономит на налогах в России

БИЗНЕС Online04:39

Компания Дерипаски сэкономит на переезде в Россию

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UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн

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«Ведомости»: «Русал» сохраняет планы переехать в калининградский офшор

Калининград.Ru06:09
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Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

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Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
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Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
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ЦСКА — Авангард 4:2 (3-й период)

Арбитры зафиксировали движение коньком во время гола омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина.
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Стали известны доходы супругов Когогиных за 2018 год

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Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети

Обновлено в 10:52
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе

Обновлено в 09:28
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Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

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Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 06:05
Происшествия

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Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
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В Судане отменили комендантский час

Переходный военный совет Судана отменил в стране комендантский час в ночное время.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

В МИДе пообещали нейтрализовать угрозы НАТО в Черном море

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Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.
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Германия передала Украине грамоту Петра I

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Происшествия

Мужчина поджег себя около Белого дома

Неизвестный попытался поджечь себя около Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 20:22
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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу

Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
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Из ледовой трещины на Эльбрусе вытащили альпинистку

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Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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Ферстаппен намерен портить квалификации соперникам

Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
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Футбол

Инфантино призвал останавливать матчи в случае проявления расизма

Швейцарский функционер заявил, что в ФИФА инициировали введение особой процедуры, в соответствии с которой главный арбитр матча может остановить поединок или отказаться от обслуживания игры в случае проявления расизма.
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Олег Владимирович Дерипаска
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Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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