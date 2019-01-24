«Ведомости»: «Ростелеком» может стать единственным владельцем Tele2ТАСС 03:22

«Ростелеком» может стать единственным владельцем сотовой компании «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2). Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, рассказал «Ведомостям» человек, узнавший ее параметры от нескольких членов совета директоров Tele2.

с чего всё началось

"Ростелеком" согласовал с акционерами "Т2 РТК холдинг" сделку по выкупу у них акций этой компании, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Оператор связи "Т2 РТК холдинг" работает под брендом Tele2.

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