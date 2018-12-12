Энергетика
«Ведомости»: «Роснефть» передумала работать в Иране из-за санкций США
«Ведомости»: «Роснефть» передумала работать в Иране из-за санкций СШАКоммерсантъ01:16
«Роснефть» отказалась от работы в Иране из-за санкций, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российской госкомпании.
Коммерсантъ01:16
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с чего всё началось
Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами. Но теперь «Роснефть» передумала работать в Иране, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с топ-менеджерами российской госкомпании.Ведомостивчера в 15:26
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Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено вчера в 11:23
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Обновлено 11 декабря в 17:27
Энергетика
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 гг
ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах, говорится в декабрьском докладе организации.
Обновлено вчера в 07:15
Энергетика
Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии
Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба минестерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика
Насколько в Набережных Челнах подскочит в цене топливо в 2019 году
Как говорит начальник коммерческого отдела ООО «ТАИФ-НК АЗС» Константин Хомарчук, сейчас прогнозировать насколько вырастут цены сложно.
Обновлено в 00:44
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:40
Энергетика
В Совфеде объяснили, почему на Украине резко подорожал газ
Евросоюз больше не поддерживает власти Украины — именно этим объясняется высокая цена природного газа для Киева, которая побила все рекорды.
Обновлено вчера в 05:43
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика
Узнали, сколько будет стоить тепло в Петрозаводске
Специалисты пояснили, что стоимость жилищно-коммунальных услуг в Карелии будет увеличена на 1,7 %. Это связано с повышением налога на добавочную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
Обновлено в 00:05
Энергетика
Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок
Обновлено в 01:19
Энергетика
Налоговая требует десятки миллионов с крупной югорской компании
Налоговая служба намерена обанкротить крупное югорское предприятие.
Обновлено в 02:12
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено вчера в 06:31
Энергетика
С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей
К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.
Обновлено вчера в 22:13
Энергетика
«Кто-то хорошо зарабатывает на этом газе»: эксперт возмутился прибылью «Нафтогаза Украины»
Эксперт отметил, что прибыль «Нафтогаза Украины» больше размера субсидий. По его мнению, кто-то хорошо зарабатывает на дорожающем газе.
Обновлено вчера в 20:30