Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. Получить комментарии представителя иранской компании не удалось. Из-за санкций США из Ирана уже ушла французская Total.

с чего всё началось

"Роснефть" отказалась от участия в совместных проектах с Иранской национальной нефтяной компанией, компания сосредоточится на проектах внутри России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников.

«Ведомости»: «Роснефть» отказалась от проектов в Иране

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