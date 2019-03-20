РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублейВедомости вчера в 16:29

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

с чего всё началось

Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД.

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