Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублейВедомости вчера в 16:29
Сама РЖД вложит не менее 10%, остальное привлечет в том числе у девелоперов и банков, знает человек, близкий к госкомпании. «Это просчитывается как бизнес-проект со своим сроком, с окупаемостью», – говорит другой сотрудник РЖД. Общая площадь «РЖД-сити» – 450 000 кв. м, знает человек, близкий к РЖД.
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с чего всё началось
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».Ведомостивчера в 16:29
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Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой
Сегодня, 21 марта, на московском Троекуровском кладбище состоятся похороны Юлии Началовой.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
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Экономика
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Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Финансы
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Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Финансы
Сбербанк прогнозирует укрепление курса рубля сегодня до 63.50
Решение ФРС повысит спрос на рисковые активы Федеральная резервная систему США смягчила риторику, как и ожидали аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.
Обновлено в 07:33
Энергетика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Здоровье
На 11,5% в городе снизилась заболеваемость туберкулезом в 2018 году
На 11,5% в городе снизилась заболеваемость туберкулезом в 2018 году.
Обновлено в 08:00
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Интернет
Google выпустила дудл на основе искусственного интеллекта
Компания Google в четверг разместила на стартовой странице поисковика интерактивный дудл, посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Обновлено в 08:04
Футбол
Асенсио может пропустить матчи с Норвегией и Мальтой
Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио может пропустить матчи квалификации Евро-2020 с Норвегией (23 марта) и Мальтой (26 марта).
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Спорт
Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018
Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
«Ничего с этим не можем сделать»: Галкин высказался о высокой стоимости билетов на концерт Пугачевой
Уже через несколько недель Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Примадонна в честь своего юбилея решила впервые за долгое время дать концерт.
Обновлено в 06:04
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Авто
Mercedes представит более мощную версию нового G-Class W464
Немецкая компания готовится презентовать дизельную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class — G 400 d. Информации о новой дизельной версии внедорожника Mercedes-Benz G-Class появилась в базе данных немецкой страховой компании HUK24.
Обновлено в 03:28
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15