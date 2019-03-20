Экономика
«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублейКоммерсантъ 02:37
РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».Ведомостивчера в 16:29
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Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек
Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
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Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
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На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
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Обновлено в 12:59
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Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
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