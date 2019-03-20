Экономика
«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублейКоммерсантъ 02:37
РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».Ведомостивчера в 16:29
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