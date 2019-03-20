Экономика

«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублейКоммерсантъ 02:37

РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Стройка планируется возле Рижского вокзала в Москве, на грузовом дворе. Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Ведомостивчера в 16:29

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РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:29

РЖД изучают возможность строительства нового офиса в Москве

РИА Новости02:00

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РБК01:12

РЖД планирует построить офис возле Рижского вокзала

Вечерняя Москва05:31

«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей

Коммерсантъ02:37

СМИ узнали о планах РЖД построить офис в Москве за 72 млрд рублей

Говорит Москва01:21

РЖД планирует построить новый офис возле Рижского вокзала в Москве

РИАМО03:55
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