«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗКоммерсантъ 06:43

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».

с чего всё началось

Стоимость вложений в кампанию не раскрывается. Отметим, что на сайте Сбербанка уже появилась станица, посвященная облигациям федерального займа для населения. На ней дается справочная информация о ценных бумагах, а также сообщается о подготовке к новому выпуску ОФЗ-н.

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