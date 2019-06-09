«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу ГолуноваМосковский Комсомолец вчера в 16:49

6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

с чего всё началось

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

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