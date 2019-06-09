Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу ГолуноваRT на русском 02:36
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Первая полоса изданий представляет собой надпись: «Я/Мы Иван Голунов».
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с чего всё началось
6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.РБКвчера в 16:17
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