Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу ГолуноваRT на русском 02:36

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Первая полоса изданий представляет собой надпись: «Я/Мы Иван Голунов».
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с чего всё началось

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.
РБКвчера в 16:17

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Россияне массово раскупают сегодняшние выпуски газет РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ»

Эхо Москвы04:30

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

РБКвчера в 16:17

Газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК вышли с совместным заявлением по поводу «дела Голунова»

Интерфаксвчера в 16:28

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые выйдут с одинаковой первой полосой

Ведомостивчера в 16:17

РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» выйдут с первыми полосами в поддержку Голунова

ТАССвчера в 17:46

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

РИА Новостивчера в 16:39

«Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК выступили в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъвчера в 16:23
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Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.
Обновлено в 02:38
Транспорт

Названа дата запуска поездов на Крымском мосту

Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря, старт продаж запланирован на октябрь — за 45 суток до запуска пассажирских поездов.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП

ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Технологии

«Техносерв Cloud» и JungleJobs объявили о сотрудничестве

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и интернет-площадка вакансий JungleJobs объявили о сотрудничестве.
Обновлено в 04:15
Игры

Джордж Мартин приступил к разработке новой игры Elden Ring

FromSoftware в сотрудничестве с автором цикла романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджем Мартином приступил к разработке новой игры Elden Ring.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.
Обновлено в 04:36
Общество

Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Космос

Телескоп «Джеймс Уэбб» прошел все тестирования

Обновлено в 04:37
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мороженое

Обновлено в 01:08
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон

Обновлено в 03:16
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Политика

Путин призвал искать альтернативы конфронтации

Мир подошел к опасной черте и нужны конструктивные решения острых проблем.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Береговой ракетный комплекс в Крыму признали «убийцей кораблей»

Американское издание The National Interest назвало береговой ракетный комплекс «Утёс» в Крыму «убийцей кораблей».
Обновлено вчера в 12:07
Культура

Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Обновлено вчера в 09:48
Наука

На Кипре нашли неолитические каменные постройки

Археологи обнаружили в неолитическом поселении на юге Кипра несколько каменных строений, сооруженных около 8,4–7,6 тысяч лет назад, при этом одно из строений круговое.
Обновлено в 02:41
Общество

Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Политика

СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Обновлено в 04:43
Кино

В Сочи на выходных откроется фестиваль «Кинотавр»

Сочи готовится принять 30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», который стартует в городе в это воскресенье, 9 июня.
Обновлено 07 июня в 13:10
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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