Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу ГолуноваRT на русском 02:36

6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

с чего всё началось

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Первая полоса изданий представляет собой надпись: «Я/Мы Иван Голунов».

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

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