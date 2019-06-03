Гаджеты
«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лицТАСС 04:00
Китайская Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд". Об этом в понедельник сообщили "Ведомости".
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с чего всё началось
О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.Ведомостивчера в 17:43
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Политика
Кернес пообещал восстановить снесенный бюст маршала Жукова
Глава городской администрации Харькова Геннадий Кернес уже пообещал восстановить снесенный сегодня неонацистами бюст маршала Жукова.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
«Проект» узнал об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, курирующий ЖКХ, в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Общество
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили
Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Общество
Полторы тысячи тонн клубники планируют собрать в Подмосковье
Обновлено в 03:40
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В Дзержинске число пострадавших при взрывах выросло
Обновлено в 02:52
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Россияне стали есть меньше мяса
Бедность не победить, падение доходов не переломить: прогноз на 2019 год Участники рынка не считают самообеспеченность свининой причиной застоя в производстве.
Обновлено в 04:19
Футбол
ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»
Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Путешествия
Названы самые опасные для фигуры россиян страны
Названы страны, в которых россияне набирают лишний вес во время отпуска.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Асмус стала еще больше похожа на папу
Еще недавно поклонникам Кристины Асмус казалось, что её дочка поровну унаследовала мамины и папины черты лица, но по мере подрастания Анастасия всё больше становится копией своего отца.
Обновлено в 00:00
Авто
Кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance
"Заряженные" кроссоверы BMW X3 M и X4 M получили пакет улучшений M Performance.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Неймар обвиняется в изнасиловании
Обновлено 01 июня в 23:55
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61
Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель.
Обновлено в 02:04
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Транспорт
Новые маршруты электробусов запустили в Москве
Электробусы в понедельник начали курсировать на двух новых маршрутах в Москве - автобусный № т25, который проходит от станции метро "Лубянка" до проспекта Буденного, и троллейбусный № 42, связывающий Рижский вокзал и Петровский парк.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Петербурге мать отсудила 5 миллионов за рождение больного младенца
Все из-за халатности врачей Молодая жительница Санкт-Петербурга отсудила у врачей кругленькую сумму на лечение своего младенца.
Обновлено в 03:44