Экономика

«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублейТАСС 03:02

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК. Согласно публикации, оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию.
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Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании «ОАК – центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» присоединятся к корпорации «Иркут».
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«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей

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Компанию, которая выпускает «Суперджет» SSJ-100, оценили в 44,5 миллиарда рублей

Весьма00:13

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Вести.Финанс02:26

СМИ: Производителя «Суперджетов» оценили в 45 миллиардов рублей

Накануне.Ru02:11

Гражданское авиастроение РФ оценили в 100 млрд рублей

News.ru04:46

«Ведомости»: гражданский дивизион ОАК оценивается в 100 млрд рублей

Коммерсантъ02:56

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

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«Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад

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В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах.
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Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях

Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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В Великобритании визит Трампа встретят протестами

Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
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Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
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В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

Обновлено в 01:11
Футбол

Натхо заявил, что готов вернуться в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что готов вернуться в московский клуб.
Обновлено в 03:39
Общество

Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным

Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Футбол

Евсеев продолжит тренировать «Уфу»

Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

СКР подтвердил задержание экс-губернатора Ивановской области Конькова

Напомним, что осенью 2013 года Владимир Путин назначил Конькова врио губернатора Ивановской области.
Обновлено 01 июня в 05:42
Происшествия

Орудовавшего 22 года сексуального маньяка посадили пожизненно

Обновлено в 04:19
Происшествия

Количество пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Обновлено в 02:31
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Обновлено в 03:26
Общество

В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов

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Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову

Обновлено вчера в 16:21
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Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве

Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
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В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Общество

10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Выборге мужчина задержан за ложное сообщение о минировании

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Обновлено в 04:49
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NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

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Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Песков рассказал о попытках ряда стран испортить «климат» на ПМЭФ

Каждый год некоторые страны стараются «шантажировать» Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пытаясь представить климат на мероприятии «в совсем ином свете», при этом в конечном итоге обстановка на форуме остаётся благоприятной.
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Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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Объединённая авиастроительная корпорация
Российская компания
Российское публичное акционерное общество, объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия России. Зарегистрировано 20 ноября 2006 года.
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