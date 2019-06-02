Экономика

«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублейТАСС 03:02

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК. Согласно публикации, оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию.
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Гражданское авиастроение РФ оценили в 100 млрд рублей

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