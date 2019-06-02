Экономика

«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублейТАСС 03:02

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК. Согласно публикации, оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию.
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Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании «ОАК – центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» присоединятся к корпорации «Иркут».
Ведомостивчера в 17:54

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Гражданское авиастроение РФ оценили в 100 млрд рублей

News.ru04:46

Компанию, которая выпускает «Суперджет» SSJ-100, оценили в 44,5 миллиарда рублей

Весьма00:13

«Ведомости»: гражданский дивизион ОАК оценивается в 100 млрд рублей

Коммерсантъ02:56

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Вести.Финанс02:26

СМИ: Производителя «Суперджетов» оценили в 45 миллиардов рублей

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«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублей

ТАСС03:02

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:54
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Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Футбол

Гризманн не знает, где продолжит карьеру

Об уходе из "Атлетико" французский нападающий уже объявил, а вот с переходом в "Барселону" всё пока под вопросом.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.
Обновлено вчера в 18:02
Хоккей

Мозер стал игроком «Автомобилиста»

Нападающий Евгений Мозер заключил односторонний контракт с «Автомобилистом».
Обновлено в 05:27
Финансы

Небольшое снижение ставок по вкладам физлиц не исключается в ближайшее время - АСВ

АСВ отмечает, что в первом квартале 2019 года наибольший прирост показали вклады физлиц в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей: увеличение на 2,4% по сумме и на 2,1% по количеству счетов.
Обновлено в 06:07
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика

Энгельсский район возглавил Дмитрий Тепин

Первым заместителем главы администрации и врио главы Энгельсского района стал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.
Обновлено в 05:22
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика

Путин и Алиев обсудили по телефону сотрудничество РФ и Азербайджана

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев, обсудив сотрудничество между странами и будущие проекты.
Обновлено в 06:17
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Политика

В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 01:20
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Обновлено 01 июня в 09:35
Общество

В Хабаровске объявили голодовку бездомные сироты

Обновлено в 05:05
Футбол

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Политика

«Транснефть» ожидает поступление чистой нефти в Польшу 8-9 июня

Отгрузка кондиционной нефти в Венгрию и Словакию по магистральному нефтепроводу "Дружба" вошла в штатный режим, поставки чистой нефти в Польшу могут начаться уже 8-9 июня, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.
Обновлено в 03:40
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

В следующем сообщении Трамп сравнил Хана с «тупым и некомпетентным» мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио.
Обновлено в 06:08
Общество

Мэр Екатеринбурга попросил противников и защитников храма договориться

Обновлено в 05:24
Происшествия

Эрик Давидович устраивал тест-драйв разбившейся в центре Казани «БМВ»

Скандально известный российский автомобильный блогер Эрик Давидович признался в том, что он устраивал тест-драйв автомобилю «БМВ», который накануне разбился в центре столицы Татарстана.
Обновлено в 03:45
Кино

Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне

Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Обновлено в 02:02
Транспорт

«Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки

Грузовики приезжают в среднем через 20–25 минут после заказа.
Обновлено в 06:02
Происшествия

МРЭО Петербурга заработали после технического сбоя

В Северной столице в течение получаса не работали базы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.
Обновлено в 06:06
Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

Роскомнадзор включил владельца Tinder в реестр ОРИ

Роскомнадзор включил компанию Match Group, LLC, владеющую мобильным сервисом Tinder, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Обновлено в 05:30
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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Российское публичное акционерное общество, объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия России. Зарегистрировано 20 ноября 2006 года.
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