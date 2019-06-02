Экономика
«Ведомости»: «Гражданские самолеты Сухого» оценили в 44,8 млрд рублейТАСС 03:02
Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) оценена в 44,8 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к ОАК. Согласно публикации, оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию.
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Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании «ОАК – центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» присоединятся к корпорации «Иркут».Ведомостивчера в 17:54
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Экономика
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Обновлено вчера в 23:05
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Политика
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Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Обновлено 01 июня в 09:35
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Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
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Политика
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Скандально известный российский автомобильный блогер Эрик Давидович признался в том, что он устраивал тест-драйв автомобилю «БМВ», который накануне разбился в центре столицы Татарстана.
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«Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки
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МРЭО Петербурга заработали после технического сбоя
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Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
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Роскомнадзор включил владельца Tinder в реестр ОРИ
Роскомнадзор включил компанию Match Group, LLC, владеющую мобильным сервисом Tinder, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
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