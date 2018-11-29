Экономика

«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Коммерсантъ
21:56

Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Коммерсантъ21:56
с чего всё началось

ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег

Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали.
Ведомости15:22

Подробнее о событии

СМИ: ЦБ вышел на тайных скупщиков валюты

Телеканал 360°22:03

«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Коммерсантъ21:56

ЦБ выявил существование скупщиков крупных сумм валюты, чья личность остается тайной

Интерфакс19:43

Центробанк обнаружил источник коррупционных денег

URA.Ru19:16

ЦБ предупредил банки о тайных скупщиках крупных сумм валюты

Дождь21:31

СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты

РБК18:19

ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег

Ведомости15:22
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