Экономика

«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Коммерсантъ
вчера в 21:56

Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Коммерсантъвчера в 21:56
с чего всё началось

ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег

Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали.
Ведомостивчера в 15:22

Подробнее о событии

Большое количество российских банков вовлечены в сомнительные обменные операции с наличными

Эхо Москвы01:33

ЦБ разоблачил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Газета.Ruвчера в 23:41

«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Коммерсантъвчера в 21:56

ЦБ обнаружил скупщиков крупных сумм валюты для нелегальных пунктов обмена

ТАССвчера в 21:28

ЦБ выявил существование скупщиков крупных сумм валюты, чья личность остается тайной

Интерфаксвчера в 19:43

СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты

РБКвчера в 18:19

ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег

Ведомостивчера в 15:22
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