Экономика
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Коммерсантъвчера в 21:56
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с чего всё началось
Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали.Ведомостивчера в 15:22
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ЦБ выявил существование скупщиков крупных сумм валюты, чья личность остается тайной
Интерфаксвчера в 19:43
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Экономика
Путин подписал закон о поправках в бюджет 2018 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов.
Обновлено в 04:45
Экономика
Сбербанк сообщил о серии мощных DDoS-атак
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.
Обновлено в 04:46
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»
Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 04:36
Экономика
В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью
Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 04:46
Энергетика
России удалось взвинтить мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть в четверг умудрились пробить уровни 2017 года — нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, WTI на минимуме стоила 49,46 доллара.
Обновлено в 04:26
Экономика
«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб
Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 04:32
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 04:44
Экономика
В Японии безработица превысила прогнозы специалистов
Безработица в Японии в октябре составила 2,4%, тогда как в сентябре этот показатель составлял 2,3%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Обновлено в 04:02
Экономика
Работодателям дадут по миллиону рублей за привлечение работников
Работодатели, привлекающие работников на Дальний Восток, получат до миллиона рублей за одного работника.
Обновлено в 04:19
Экономика
«Газпром» уложил около 300 км труб в рамках «Северного потока – 2»
Обновлено в 04:13
Экономика
Строительство Северного широтного хода может затянуться
Чтобы реализовать давно задуманный мегапроект – построить железную дорогу Северный широтный ход (Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб.) на Ямале, государство и инвесторы в октябре подписали концессионное соглашение.
Обновлено в 04:29
Экономика
В России заметно вырос средний размер ипотечного кредита
В России размер ипотечного кредита в третьем квартале 2018 года увеличился на 10,2% (на 203,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,19 млн рублей.
Обновлено в 04:30
Экономика
В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидий
Более 50 отраслевых государственных субсидий могут быть отменены в России до конца 2018 года.
Обновлено в 03:46
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Недвижимость
Крупные торговые объекты добавят 6 млрд рублей в бюджет Подмосковья
Утвержден перечень из 3183 объектов бизнеса для начисления налога от кадастровой стоимости на 2019 год в Московской области Для сравнения: в нынешнем году в списке значится 2114 торговых центров.
Обновлено в 04:32