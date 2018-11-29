Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по банкам в среду, 28 ноября («Ведомости» с ним ознакомились, получение подтвердили сотрудники двух банков). Сделки проводят физлица, сообщил регулятор.

с чего всё началось

Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».

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